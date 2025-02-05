Muğla'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi Gerçekleştirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde geniş kapsamlı güvenlik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında: 7 bin 845 kişi sorgulandı, 352 okul çevresi kontrol edildi, 91 metruk bina incelendi, 135 park ve bahçe denetlendi, 510 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 623 okul servisi denetlendi. Yetkililer, çocukların güvenli bir şekilde okullarına gidip evlerine huzurla dönebilmeleri için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - MUĞLA