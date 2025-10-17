Haberler

Muğla'da Oklu Kirpi Sürücünün Duyarsızlığına Kurban Gitti

Muğla'da Oklu Kirpi Sürücünün Duyarsızlığına Kurban Gitti
Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde bir otomobil sürücüsü, nesli yok olma tehlikesi altında bulunan oklu kirpiyi araçla sürükleyerek telef olmasına neden oldu. Olay, mahalle sakinlerinin tepkisini topladı ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde nesli yok olma tehlikesi altında bulunan oklu kirpiyi aracıyla metrelerce sürükleyen otomobil sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, hayvan ise telef oldu.

Olay, önceki gece Gazi Paşa - Firuz Paşa Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir aracın, nesli tükenme tehlikesi ile karşıya kalan oklu kirpiyi altına alarak sürüklediğini gören mahalle sakinleri, araç sürücüsüne seslenerek durdurmak istedi. Oklu kirpiyi metrelerce sürükleyen araç sürücüsü bir süre sonra durup, yanındaki kişi ile araçtan inip durumu kontrol etti. Sürücü daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi aracıyla yoluna devam etti. Oklu kirpinin birkaç gündür mahalle arasında dolaştığı öğrenilirken, hayvanın aracın altında kalarak telef olmasına ve araç sürücüsünün duyarsızlığına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Nesli yok olma tehlikesi bulunan oklu kirpinin telef olduğu olay ise mahalledeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hayvanın aracın altında metrelerce sürüklenmesi yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
