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Muğla'da Oğlunun İntiharından Sonra Ağaca Asılı Bulunan Adamın Notu Yürekleri Dağladı

Muğla'da Oğlunun İntiharından Sonra Ağaca Asılı Bulunan Adamın Notu Yürekleri Dağladı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 yıl önce oğlunu kaybeden 65 yaşındaki Kadir Tepe, ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Geride bıraktığı notta oğluna hitaben duygusal ifadeler yer aldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 yıl önce oğlunu kaybeden şahıs ağaca asılı halde ölü olarak bulunurken geride bıraktığı notta, "Halil İbrahim'im sana geliyorum" ifadeleri yer aldı.

Olay, Düğerek yolu üzerinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından ağaca asılı halde bir erkek cesedi olduğu fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde şahsın 65 yaşındaki Kadir Tepe olduğu ve yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin arkasında, Tepe tarafından bırakılan bir not bulundu. Notta, "Kendim ettim, Halil İbrahim'im oğlum sana geliyorum, sizleri çok seviyorum beni sakın unutmayın" yazılı olduğu öğrenildi.

Olayın ardından yapılan araştırmalarda Kadir Tepe'nin oğlunun uzman çavuş olarak Ankara'da görev yaptığı ve 3 yıl önce arkadaşının silahı ile kendi hayatına son verdiği bilgisine ulaşıldı. Tepe'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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