Muğla'da Narkotik Operasyonunda 2 Tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin iki günde il genelinde yaptıkları 8 ayrı operasyon operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından 26 Aralık ve 27 Aralık 2023 tarihlerinde il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 8 ayrı operasyonda; 2 kilo 968 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 5,50 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 8 şahıstan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan cezai işlem uygulandı. - MUĞLA