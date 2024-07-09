Muğla'da Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 10 ayrı operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 10 ayrı operasyonda yakalanan şahıslardan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 5-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, belirtilen tarihler arasında 10 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken; 51,18 gram kokain, 13 gram esrar, 10,35 gram metamfetamin, 232 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet fişek ele geçirildi.
2 tutuklama
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden; uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan 9 şüpheli serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA