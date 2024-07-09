Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 10 ayrı operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 10 ayrı operasyonda yakalanan şahıslardan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 5-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, belirtilen tarihler arasında 10 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken; 51,18 gram kokain, 13 gram esrar, 10,35 gram metamfetamin, 232 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet fişek ele geçirildi.

2 tutuklama

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden; uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan 9 şüpheli serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Narkotik Muğla Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title