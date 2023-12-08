Muğla'da Narkotik Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

Muğla'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 1 günde 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 7 - 8 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 32,50 gram esrar maddesi, 38,33 gram metamfetamin maddesi, 0,61 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yapılan kontrollerde 5 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak, 8 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA