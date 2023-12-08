Muğla'da Narkotik Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı
Muğla'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 1 günde 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 32,50 gram esrar, 38,33 gram metamfetamin ve 0,61 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 1 günde 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 7 - 8 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 32,50 gram esrar maddesi, 38,33 gram metamfetamin maddesi, 0,61 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yapılan kontrollerde 5 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak, 8 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA