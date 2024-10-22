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Muğla'da Narkotik Operasyonu: 7 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muğla'da Narkotik Operasyonu: 7 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Timleri tarafından Bodrum ve Menteşe ilçelerinde düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği Stark'ın yardımıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 409 gram metamfetamin, 168 gram esrar, ecstasy ve sentetik ecza gibi uyuşturucular ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Timleri tarafından narkotik köpeği Stark'ın desteğiyle Bodrum ve Menteşe ilçelerinde torbacılara yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Timleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik köpeği 'Stark'ın desteğiyle Bodrum ve Menteşe ilçelerinde operasyon düzenleyen ekipler 409 gram metamfetamin, 168 gram esrar, 1 adet ecstasy, 1 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirdi. Operasyon sırasında Stark'ın üstün performansı dikkat çekerken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Güvenlik Menteşe 3-sayfa Sağlık Bodrum Hukuk

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