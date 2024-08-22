Muğla'da Narkotik Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 kilo 500 gram skunk, 685 gram kokain, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile birlikte 90 bin Türk Lirası ve 375 Euro suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
22 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 500 gram skunk, 685 gram kokain, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile birlikte 90 bin Türk Lirası ve 375 Euro suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - MUĞLA