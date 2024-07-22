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Muğla'da Narkotik Operasyonları: 14 Ayrı Operasyonda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği 14 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadele verdi. Operasyonlarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 19-22 Temmuz tarihleri arasında Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 14 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 150 gram afyon sakızı, 42 gram metamfetamin maddesi, 5,22 gram esrar maddesi, 2 gram kokain maddesi, 185 adet sentetik ecza, tabanca, 6 adet fişek, şarjör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 dolar para ele geçirilmiştir.

Operasyonlar sonucu 6 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 12 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 şahıs tutuklanırken, bir şahıs adli kontrol şartıyla, 14 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

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