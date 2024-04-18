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Muğla'da müstehcen yayınlar ve tehdit suçlarından aranan şahıs yakalandı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde müstehcen yayınlar ve tehdit suçlarından 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde müstehcen yayınlar ve tehdit suçlarından 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçlarından 10 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.S. (53) isimli şahıs Köyceğiz ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. E.S. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Köyceğiz Jandarma Muğla Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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