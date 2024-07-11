Üye Girişi
Haberler

Muğla'da motosiklet ve otomobil çarpışması: 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ve otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yerkesik Mahallesi istikametinde seyir halindeki 48 DM 820 plakalı motosiklet ile 48 T 0042 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Menteşe Muğla Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?

Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title