Muğla'da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri il genelinde eş zamanlı motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 45 motosiklet sürücüsüne toplam 188 bin 216 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca, denetimlerde kurallara uygun olmadığı belirlenen 16 motosiklet trafikten men edildi. - MUĞLA