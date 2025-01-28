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Muğla'da Motosiklet Sürücülerine Kapsamlı Denetim

Muğla'da Motosiklet Sürücülerine Kapsamlı Denetim
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 452 motosikletin incelendiği denetimlerde 71 sürücüye ceza keserken, 14 motosiklet trafikten men edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Sabit yol uygulaması ve seyir halindeki motosikletlerin kontrol edildiği denetimlerde 452 motosiklet incelendi. Denetimler sonucunda 71 motosiklet sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye atan eksiklikler nedeniyle 14 motosiklet trafikten men edildi.

Trafik birimleri, denetimlerin trafik güvenliğini artırmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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