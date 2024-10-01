Muğla'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde 06 DA 9736 plakalı araç sürücüsü, cadde üzerinde U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada 48 ANF 035 plakalı motosikletli ani fren yaparak kayarak yere düştü. Yerde kayan motosiklet otomobilin arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA