Muğla'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı

Muğla'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde tali yoldan çıkan otomobilin çarptığı motosikletli kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi?

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tali yoldan çıkan otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletli kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 48 ANK 627 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın sürücü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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