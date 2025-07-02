Muğla'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada iki motosiklet çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

TKaza, Recai Güreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ik kişinin ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - MUĞLA