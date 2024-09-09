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Muğla'da motosiklet kazası: İki kişi yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, E.D. yönetimindeki 48 APH 513 plakalı motosiklet ile B.A. yönetimindeki 48 ABG 53 plakalı motosikletin adliye kavşağına geldikleri sırada kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hızla Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza nedeniyle 19 Mayıs Bulvarı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Milas

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