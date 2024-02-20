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Muğla'da motosiklet kazası: Bir sürücü yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Trafik polisi ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlık Evler Mahallesi'nde, Erdal Çerçi Caddesi üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmasıyla yaralı sürücü, Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralının durumunu değerlendirmek üzere gerekli tedbirleri aldı. Olayın ardından bölgeye intikal eden trafik polisi ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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