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Muğla'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Caddesi üzerinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücülerinden birisi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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