Muğla'da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AOL 340 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan O.G.(56) direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü. Kazada yaralanan O.G.(56) olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA