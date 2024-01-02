Muğla'da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 VL 4482 plakalı bir motosiklet, sollama yapmaya çalıştığı sırada kamyonetle çarpıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA