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Muğla'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Muğla'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akyol mevkiinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

48 AKY 921 plakalı motosiklet ile 48 TT 089 plakalı motosikletin çarpıştığı kazada, 48 AKY 921 plakalı motosikletin sürücüsü İ.U., motosiklette yolcu olarak bulunan hamile S.U. ve diğer motosiklette yolcu konumunda bulunan E.N.G. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası bölgeye gelen 112 ambulans ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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