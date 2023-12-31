Muğla'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet, bir otomobili sollamaya çalışırken, karşı yönden gelen başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. KAzayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA