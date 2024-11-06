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Muğla'da Motosiklet Kazalarını Azaltmak İçin 'En İyi Trafik Polisi Babalardır' Projesi Hayata Geçirildi

Muğla'da Motosiklet Kazalarını Azaltmak İçin 'En İyi Trafik Polisi Babalardır' Projesi Hayata Geçirildi
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, artan motosiklet kazalarını önlemek amacıyla 'En İyi Trafik Polisi Babalardır' projesini başlattı. Proje kapsamında, babalar ve çocuklara motosiklet sürüş güvenliği eğitimi veriliyor. Kask kullanımı ve güvenlik donanımlarının önemi vurgulanırken, kazaların önlenmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Muğla genelinde artan motosiklet sayısı ile birlikte, motosiklet kazalarının azaltılması amacıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Trafik Polisi Babalardır" projesi hayata geçirildi. Bu projede, çocukların trafikte en büyük rol modelleri olan babaların trafik eğitimindeki etkisine dikkat çekiliyor.

Proje kapsamında, Muğla genelinde mobil trafik eğitim tırında babalar ve çocukları motosiklet sürüş güvenliği konusunda bilgilendirildi. Özellikle kask kullanımının önemi vurgulanırken, sürücülerin güvenlik donanımlarını eksiksiz kullanmalarının, motosiklet kazalarındaki yaralanma ve ölüm oranlarını düşürmede etkili olduğu belirtildi.

Eğitimlerde, akrobatik hareketlerden kaçınmanın, patlak egzozla sürüş yapmamanın ve sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmamanın önemine dikkat çekildi. Muğla, ülke genelinde tescilli motosiklet sayısına oranla en fazla motosiklet denetimi yapılan iller arasında ikinci sırada yer alıyor. Emniyet Müdürlüğü, bu denetimlerin yanı sıra bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine de aralıksız devam ederek motosiklet kazalarını en aza indirmeyi hedefliyor.

Yetkililer, bu projenin, babaların çocukları için sağlıklı rol modeller olmalarını destekleyerek güvenli motosiklet kullanımını teşvik edeceğine inanıyor. Muğla'da motosiklet kullanıcıları için hem denetimlerin hem de eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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