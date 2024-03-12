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Muğla'da motosiklet ile tır çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile tır çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza Halilbey Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan H.A. idaresindeki 48 LM 366 plakalı tır ile A.T. idaresindeki 48 ANT 315 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan genç sürücüyü Milas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Genç motosiklet sürücüsünün tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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