Muğla'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahallesi Levent caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.B.A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA