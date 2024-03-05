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Muğla'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü için polis ekipleri soruşturma başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahallesi Levent caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.B.A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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