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Muğla'da motosiklet hırsızları yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde motosikleti çalmaya çalışan 3 hırsızdan 2'si bekçiler tarafından yakalandı. Üçüncü şahıs ise kaçmayı başardı.

Muğla'nın Milas ilçesinde motosikleti çalmaya çalıştıkları esnada sahibi tarafından fark edilen ve kaçan 3 hırsızdan 2'si bekçiler tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı.

Olay, Milas ilçesi Burgaz Mahallesi Yel Değirmeni Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi park halindeki motosikleti çalmaya çalıştı. O esnada motosikletin sahibi tarafından fark edilen hırsızlar, paniğe kapılarak motosikleti bırakıp kaçtı. Olayın ardından yaklaşık üç saat sonra Müştakbey Caddesi üzerinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli şahısları fark etti. Bekçilerin kendilerini takip ettiğini anlayan şahıslar, Salı Pazarı mevkiine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonrasında, 17 yaşlarında olduğu öğrenilen üç şahıstan ikisi bekçiler tarafından yakalandı. Üçüncü şahıs ise bisikletle kaçmayı başardı. Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemler için asayiş ekiplerine teslim edildi. Kaçan üçüncü şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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