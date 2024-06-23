Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Motosiklet Alev Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet aniden alev aldı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde, 23 Nisan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet aniden alev aldı. Alevlerin hızla yayılması üzerine, motosiklet sürücüsü motosikletini terk etti. Olay sırasında motosiklet tamamen yanarak hurdaya döndü.

Yangına müdahale etmek üzere kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmeyi başardı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İtfaiye Milas Muğla Motosiklet Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı

Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı

 Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle imha ettiler

Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle imha ettiler

 HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title