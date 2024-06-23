Muğla'da Motosiklet Alev Aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 23 Nisan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet aniden alev aldı. Alevlerin hızla yayılması üzerine, motosiklet sürücüsü motosikletini terk etti. Olay sırasında motosiklet tamamen yanarak hurdaya döndü.

Yangına müdahale etmek üzere kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmeyi başardı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. - MUĞLA