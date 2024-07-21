Muğla'da Motor Arızası Yapan Lastik Botla Kurtarılan 18 Düzensiz Göçmen

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun motor arızası yapması sonucu yardım talebinde bulunan 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA