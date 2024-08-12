Muğla'da Motor Arızası Yapan Lastik Bot İçindeki 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası yapan fiber karinalı lastik bot içindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan kurtarma operasyonunda, içerisinde 8 çocuk bulunan lastik botun sürüklenmesi engellendi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası yapan fiber karinalı lastik bot içindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA