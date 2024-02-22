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Muğla'da Motor Arızası Nedeniyle 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik botlardaki motor arızası nedeniyle yapılan yardım çağrısı sonrası 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik botlardaki motor arızası nedeniyle yapılan yardım çağrısı sonrası 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında gece ve sabah saatlerinde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar motor arızası nedeniyle çık denizde sürüklenmeye başladı. Lastik botlardan yapılan yardım talebi sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botları gönderildi. Lastik botlar içerisindeki üçü çocuk toplam 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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