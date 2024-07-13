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Muğla'da Midibüs Kazası: 1 Ölü, 32 Yaralı

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Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşalan bir midibüs, üç araca çarparak durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde freni boşalması sonrası üç aracı çarparak duran Midibüs olay yerinden çekici ile alınarak taşındı.

Kaza ile ilgili olarak Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 09: 20 sıralarında Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde seyir halindeki yolcu midibüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 vatandaşımız vefat etmiş, 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Kaza sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilen M.D. isimli kadının iki defa kalbinin durduğu ve sağlık ekiplerinin hastanede yoğun kalp masajı sonrası kadının kalbinin tekrar çalıştığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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