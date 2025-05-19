Muğla'da Metruk Evde Yangın: Eve Küle Döndü

Muğla'da Metruk Evde Yangın: Eve Küle Döndü
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Muğla'nın Milas ilçesindeki metruk bir evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, ancak ev tamamen kül oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev küle döndü.

Yangın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ev küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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