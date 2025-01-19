Üye Girişi
Haberler
Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

Dünyanın gözü bu kapıda! Dakikalar kala Hamas'tan kritik hatırlatma
Gazze'de ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmen başladı
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar

Muğla'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Muğla'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla'nın menteşe ilçesinde bir kanyondaki kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı.

Olay, Dağpınar Mahallesi'nde bir kanyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler mahsur kalan keçiye yoğun çalışmanın ardından ulaştı. Yapılan titiz çalışmalarının ardından keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçinin sahibi keçiyi bulunduğu yerden kurtaran Muğla NAK Arama Kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Keçimizin kurtarılması için büyük çaba harcayan ekiplere minnettarız. Onlar sayesinde keçimiz zarar görmeden evimize döndü" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Köpeklerin saldırısında ölen Eslem için Bakanlık harekete geçti
img

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
img

İşte Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.