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Muğla'da Lüks Cip Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

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Muğla'nın Datça ilçesinde virajı alamayan lüks cipin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde virajı alamayan lüks cipin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki lüks cip, henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamadı. Savrulan araç yol kenarında bulunan su deposunun üzerinden tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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