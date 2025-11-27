Haberler

Muğla'da Köpeğin Sürüklenmesi Olayında İki Şüpheli Gözaltında

Muğla'da Köpeğin Sürüklenmesi Olayında İki Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde sosyal medyada yayılan köpeğin araç arkasında sürüklendiği görüntüler üzerine yapılan inceleme sonucu iki kişi gözaltına alındı. Sürüklenen köpeğin telef olduğu belirtildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir köpeğin araç arkasında sürüklendiği görüntülerle ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı, sürüklenen köpeğin ise telef olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Kasım'da sosyal medya platformlarında aracın arkasına bağlanmış köpeğin sürüklendiğine dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, olayla ilgili oldukları belirlenen T.G. (50) ve M.Y. (33) isimli şüpheli şahıslar, saat 14.00 sıralarında araçlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda köpeğin, şüpheli şahıslardan birinin evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Olayın oluş şekli ve sorumluların belirlenmesi için detaylı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, 2 şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında adli işlem yapıldığı ve gözaltı süreçlerinin sürdüğü belirtildi.

"Gereği yapıldı"

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Görüntüler üzerine derhal harekete geçilmiş olup gereği yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.