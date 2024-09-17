Muğla'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarparak takla attı. Sürücü şans eseri kazayı ya almadan atlattı.

Kaza, saat 22.30 sularında Kötekli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 M 1140 plakalı otomobil Marmaris istikametinden Menteşe yönüne doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç elektrik direğine çarptı ve takla attı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, sürücü büyük bir şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alarak trafiğin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı sürücünün sağlık durumunu kontrol etti. Yapılan kontrollerde, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı tespit edildi.

Kaza nedeniyle Kötekli Kavşağı'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Takla atan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA