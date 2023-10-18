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Muğla'da komşularının haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Hüseyin Çayırlı'dan uzun süredir haber alamayan komşuları, şüphelenerek evine girdi ve yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Çayırlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.