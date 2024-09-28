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Muğla'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Muğla'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı ve saldırgan yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde komşu oldukları öğrenilen iki şahıs, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bayram A. (62) av tüfeğiyle, komşusu Cengiz Çetin'e (45) ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Cengiz Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları aramalar sonucunda ateş eden Bayram A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Bayram A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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