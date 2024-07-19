Muğla'da Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas İlçesinde ikamet eden E.K. isimli şahsın kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; kenevir yetişmede kullanılan çadır, 2 adet havalandırma borusu, havalandırma fanı, led aydınlatma paneli, esrar öğütme aparatı, hassas terazi, 2 adet esrar sarma kağıdı ve 4 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA