Muğla'da kedi operasyonu - Haberler

Muğla'nın Ula ilçesinde 2 yavru kedi sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulanan binanın çatısında 2 yavru kedinin sıkıştığını fark eden bina sakinleri durumu 112 acil servisine bildirdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi 2 yavru kediyi sıkıştıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa