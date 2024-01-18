Muğla'da kaza: İki kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki aracı karıştığı kazada iki kişi yaralanırken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yatağan-Menteşe karayolu Akçaova rampasında yol kenarında park edilen 48 KJ 929 plakalı araca yoldan geçen ve plakası alınamayan mavi bir aracın çarpması sonrası F.E. isimli kadın ağır, A.O. ise ayağından hafif olarak yaralandı.

İki kişinin yaralandığı kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezin bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.E. isimli kadın ve A.O ambulans ile Muğla eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı kadının durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, çarpıp kaçan araç ile ilgili çalışma başlatıldı. - MUĞLA