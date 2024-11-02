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Muğla'da Kayıp Sabriye Dedeoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'da Kayıp Sabriye Dedeoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15 Temmuz'dan beri kayıp olan Sabriye Dedeoğlu'nu bulmak için AFAD koordinesinde geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 150 kişilik ekip, çeşitli teknolojik cihazlarla bin hektarlık alanda taramalar yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 15 Temmuz'da kaybolan Sabriye Dedeoğlu'nu bulmak amacıyla başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Yapılan araştırmalarda en son Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi arka kısmında görülen Sabriye Dedeoğlu'nu arama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda yürütüldü. AFAD'ın öncülüğünde jandarma, polis, UMKE ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 150 kişilik ekip, Dedeoğlu'nun bulunabileceği ihtimali ile bin hektarlık alanda arama çalışması yaptı. Arama faaliyetlerinde kadavra köpeği, dron ve diğer teknolojik cihazlardan da faydalanılarak detaylı bir tarama gerçekleştirildi. Yetkililer, kayıp Dedeoğlu hakkında bilgi sahibi olanların güvenlik birimlerine başvurmalarını istedi. Ayrıca, arama çalışmalarının sürdürüleceği belirtilerek, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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