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Muğla'da Kayıp Kadın Tarlada Ölü Bulundu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 gündür kayıp olan yaşlı kadın tarlada ölü halde bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 gündür kayıp olan yaşlı kadın tarlada ölü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşlük Mahalle merkezine her gün inen Gülfidan Öztaşkın'ın (88) son günlerde bölgede görülmediği fark edildi. Jandarma tarafından yapılan soruşturma sonucunda Öztaşkın'dan yaklaşık 10 gündür haber alınamadığı tespit edildi. Bugün akşam saatlerinde jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile bazı arama kurtarma gönüllülerince arama kurtarma çalışmasına başlandı. Arama kurtarma çalışması sonucunda Öztaşkın'ın oğlunun evinin arka kısmında cansız bedenine ulaşıldı. Oğlunun ise rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede yattığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki incelemeleri sürüyor. Gülfidan Öztaşkın'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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