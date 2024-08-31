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Muğla'da Kayıp 90 Yaşındaki Şahsın Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Şerif Dayan'ın cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda Dayan'ın cansız bedeni bulunarak hastane morguna kaldırıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, kayıp 90 yaşındaki şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Ağustos sabah saat 05.00 sularında evden ayrılan Şerif Dayan'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp olan Dayan'ı bulmak amacıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Dalaman ilçesi ve çevresinde detaylı aramalar yaparak yaşlı adamı bulmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun çabalarıyla sabah saat 7.30 sularından aranan bölgede Dayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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