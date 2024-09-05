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Muğla'da kaybolan kişi dağlık arazide bulundu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisinden haber alınamayan Ahmet Muhlis Erden, dağlık arazide sağ salim bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve arama kurtarma çalışması başlatılan Ahmet Muhlis Erden (58) dağlık arazide bulundu.

Edinilen bilgiye göre Pınarlıbelen Mahallesi'nde kardeşinin ikamet ettiği evden dün gece saatlerinde yaya olarak ayrılan 58 yaşındaki Ahmet Muhlis Erden, bir daha geri dönmedi. Yakınları telefonla ulaşmaya çalışsa da telefonun bugün saat 14.30 itibariyle kapandığı öğrenildi. Yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ve AKUT Bodrum gönüllüleri bölgeye hareket etti. Ekipler, dağlık arazide çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Ahmet Muhlis Erden adlı vatandaş, AFAD ekipleri tarafından dağlık arazide sağ salim bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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