Muğla'da Kaybolan Alzheimer Hastası Kısa Sürede Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası H.K. (74), yapılan çalışma sonunda kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 74 yaşındaki Alzheimer hastası H.K. kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Datça MAG-AME/SAR ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yaşlı adamın bulunması için çalışma başlattı. Datça İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı adam kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi. - MUĞLA