Muğla'da Kaybolan 4 Yaşındaki Rus Çocuk Bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Rus uyruklu çocuk, yaklaşık 4 saatlik arama sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Fethiye'ye tatile gelen Rus ailenin çocuğu, evlerinin önünde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Çocuk, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Rus uyruklu çocuk yaklaşık 4 saatlik arama sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.
Fethiye'ye tatile gelen Rus ailenin çocuğu, Kargı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kayboldu. Çocuklarını bulamayan aile 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocuğun gittiği yönü tespit etti. Ekipleri yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından çocuğu sağ salim buldu. Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA