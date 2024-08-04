Muğla'da kaybolan 2 kişi 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesindeki Hızırşah Hacetevi Tepesi'ne çıkan ve yollarını kaybeden 2 kişi, 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Hızırşah Hacetevi Tepesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tepe çıkan 2 kişi havanın kararmasıyla yollarını kaybetti. Şarjları bitmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemelerinin ardından bölgeye jandarma ve Datça MAG-AME/SAR ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından 2 kişiye ulaşıldı. Mahsur kalan 2 kişi, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurtarılırken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA