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Muğla'da kaybolan 2 kişi 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesinde Hızırşah Hacetevi Tepesi'ne çıkan ve yollarını kaybeden 2 kişi, 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan kişilere ulaşıldı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Hızırşah Hacetevi Tepesi'ne çıkan ve yollarını kaybeden 2 kişi, 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Hızırşah Hacetevi Tepesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tepe çıkan 2 kişi havanın kararmasıyla yollarını kaybetti. Şarjları bitmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemelerinin ardından bölgeye jandarma ve Datça MAG-AME/SAR ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından 2 kişiye ulaşıldı. Mahsur kalan 2 kişi, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurtarılırken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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