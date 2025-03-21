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Muğla'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, kasten öldürme suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan 21 yaşındaki E.C.M. yakalandı ve tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu; hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 21 yaşındaki E.C.M. Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesinde yapılan operasyonlar ile yakalandı.

Yakalanan E.C.M isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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